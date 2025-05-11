مواعيد بث التلاوات المجودة والمرتلة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة غافر 30 ق

18:56 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى يونس / الحاقة 45ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة القصص 42ق

024:14(بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سور ق/ الحاقة / القدر 44ق

03:13(قبل الفجر) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسرمن سورتى القيامة / الإنسان 26ق

و تلاوات المصحف المرتل ليوم الأحد

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة النحل ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 08:56 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى النحل - الأسراء ومدة التلاوة / 28 ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الأسراء - الكهف ومدة التلاوة / 30 ق

/ / الساعة 10:45 تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الكهف ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 11:17 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى مريم - طه ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة13:31تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة طه ومدة التلاوة / 28 ق

الساعة / 14:59 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأنبياء ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 15:40 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الحج ومدة التلاوة / 29 ق

/ / الساعة01:00 تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الحج - المؤمنون ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 02:17 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة النور ومدة التلاوة / 29 ق

/ / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الفرقان - الشعراء الساعة02:48 ومدة التلاوة / 26 ق

الساعة / 05:21 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الشعراء - النمل ومدة التلاوة / 31 ق



و فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: قالون في الساعة20:14

- والتلاوة من / من آية 75 سورة الواقعة - سورة الحديد - حتى آية 11 سورة المجادلة تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 29.20

وتشهد فقرة المصحف المرتل تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية ورش في الساعة21:26

- والتلاوة من اية102 من سورة البقرة الى الاية 143تسبقها تقدمة للشيخ/محمود برانق ومدة التلاوة 23ق

أما الختمة المرتلة فتذاع في الساعة 01:47 تلاوة للقارئ / أحمد نعينع / من الآية 104 من سورة النحل حتى الآية 77 من سورة الإسراء / 30:10 ق

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