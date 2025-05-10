الأرصاد الجوية: غدا الأحد ذروة الموجة الحارة وهذا موعد الانخفاض

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

وأكدت: أن البلاد تشهد حاليًا موجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بدأ منذ يوم الإثنين الماضي، إلا أن البلاد شهدت أمس زيادات ملحوظة في معدلات الحرارة.

ذروة الموجة شديدة الحرارة

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم غد الأحد، حيث تُسجل درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية في محافظات الصعيد، وهو ما يزيد عن المعدل الطبيعي بنحو 10 درجات مئوية.

وأضافت أن هذه الظواهر أمر معتاد في فصل الربيع، حيث يتم غالبًا تسجيل أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم خلال النصف الثاني من الربيع، نتيجة التغيرات الجوية الحادة المصاحبة لهذا الفصل.

انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الاثنين المقبل

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بمعدل يصل إلى 8 درجات مئوية، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 31 و33 درجة مئوية، مشددة على أن التغيرات المناخية تلعب دورًا كبيرًا في التفاوت الملحوظ بدرجات الحرارة، مؤكدة أن هذا الارتفاع يُعد طبيعيًا في مثل هذا الوقت من العام، وأن نسب الرطوبة لا تزال منخفضة، مما يعني أن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون بنفس قوة فصل الصيف.

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