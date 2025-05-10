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رياضة

العش يقترب من حجز مقعد أساسي في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

مصطفي العش
مصطفي العش

اقترب مصطفى العش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التواجد في تشكيل الفريق الأساسي لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز

وظهر العش بمستوى مميز مع الأهلي خلال مباراة المصري الأخيرة بعدما حيل بديلا لـ رامي ربيعة الذي غادر المباراة بسبب الإصابة. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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