حماية الحيوان: نتلقى 10 بلاغات يوميا عن تسمم كلاب الشارع

كشفت بسمة أحمد، عضو جمعية مساعدة لرعاية وحماية الحيوان، عن أعداد الشكاوى التي يتم استقبالها يوميا عن تسمم الكلاب.

بلاغات بشأن تسمم الكلاب

وأكدت: أن الجمعية مسئولة عن تطعيم وتعقيم كلاب الشارع، مؤكدة تلقي الكثير من البلاغات بشأن تسمم الكلاب يوميا.

شكاوى تسمم وتعذيب الكلاب يوميا

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم”: "بعض الكلاب يتم إلقاء مياه نار عليها، ويوميا مش أقل من 10 بلاغات تسمم كلاب أو رش مياه نار أو مياه ساخنة عليها".

واختتمت: "الاهتمام بالحيوانات جاء بالتدريج، منوهة إلى أنها في البداية كانت مُنقذة للحيوانات حيث كانت تقوم بإحضارها ثم علاجها وإدخالها الشلاتر.

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