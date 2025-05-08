السجن 13 عاما لميكانيكي هتك عرض شاب بالإسكندرية تحت تهديد الكلاب والسلاح

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة المتهم " ع.ع.ع" بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالتعدي علي المجني عليه "ع.م.ع"ميكانيكي والسجن 3 سنوات لاتهامه بتعاطي المخدرات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم والمستشار محمد توفيق محمد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب ومصطفى البربرى،.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6103 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد قيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه عقب قيام المجني عليه " ع.م.ع" بالتوجه إلي مسكن المتهم " ع.ع.ع" ميكانيكي، رغبة في شراء مخدرات، استقبله المتهم داخل منزله، وقام بغلق مخارج المنزل، وفك وثاق كلاب بداخله، مهددا المجني عليه بالقتل مستخدما فى ذلك الكلاب الشرسة، وكان في حيازة المتهم سلاح أبيض خنصر، فأجبره علي تكبيل قدميه بواسطة حبال وكبل يداه، وتعاطي مخدر المينامفيتامين المخدر، وتعدى عليه بهتك عرضه، بعد احتجازه بالمسكن خاصته وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها

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