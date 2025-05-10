وزير الإسكان يتابع مشروعات التطوير بمارينا وكومبوند مزارين والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بتطوير قرى مارينا السياحية، وكومبوند مزارين والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتابع وزير الإسكان في جولته، استكمال أعمال رفع كفاءة الكباري والجاري الانتهاء منها بعد استكمال كوبري ٣ بمارينا ٥ الجاري إنهاؤه وتجهيز كوبري ٤ لإنهائه بعد انتهاء موسم الصيف ليواكب التوسعة ورفع الكفاءة بكافة محاور مارينا، وخاصة طريق ٢٢ الذي يعد شريانا حيويا للنقل داخل مارينا في ظل ما يتم به من أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت زيادة عرض الحارات من ١٣ مترا ليصبح ٢٠مترا، بخلاف ساحات انتظار ومع التوسع تم رفع كفاءة خطوط المياه من ١٥٠ مم ل٣٠٠مم، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة التطورات بالمنطقة، وكذا بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات تم استبدال خطوط الاتصالات المتهالكة بخطوط فيير بما يواكب أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي.

كما تابع وزير الإسكان، استكمال أعمال تطوير المداخل والبوابات بعد الانتهاء فعليا من تطوير مدخل رقم (2) لمركز مارينا العلمين الذي يعد المرحلة الأولى لاستكمال خطة تطوير مداخل وبوابات مركز مارينا العلمين السياحي.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعات والاهتمام بأعمال انارة البوابات والمداخل والطرق وتكثيف أعمال الزراعة بطريق الخدمة والطرق الداخلية، وإزالة المخلفات، والاهتمام بري الزراعات للحفاظ عليها، ومراجعة كافة الأعمال بالطرق وصيانتها بمارينا.

ثم انتقل وزير الإسكان، لتفقد سير العمل في "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، والمقام على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، ومراجعة كافة الأعمال وتلافي كافة الملاحظات.

كما تفقد وزير الإسكان الأعمال الجارية في جراج المدينة التراثية، حيث تم التأكيد على ضرورة دفع العمل بوتيرة متسارعة في هذا المشروع الحيوي، حيث تُقام المدينة التراثية على مساحة 260 فدانًا، وتضم مجموعة من المنشآت الثقافية والسياحية البارزة، مثل المسرح الروماني، ومجمع السينمات، وبحيرة رئيسية، بالإضافة إلى مبانٍ فندقية وتجارية، وتُعد أحد المعالم الرئيسية التي تبرز الهوية المعمارية والثقافية للمدينة، وتدعم مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية متميزة.

كما تفقد الوزير التجهيزات الجارية في المركز التكنولوجي بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة والذي من المقرر ان يتم افتتاحه قريبا لتوفير خدمات للمواطنين.

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