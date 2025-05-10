وزير الإسكان لأهالي غرب الضبعة بالساحل الشمالي: "موجودون للاطمئنان على توفير كافة الخدمات"

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالتجمع العمراني الجديد بمنطقة غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك عقب جولته بمنطقة رأس الحكمة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف تسليم قطع الأراضي البديلة بالتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، وموقف تراخيص البناء وأعمال تنفيذ البناء، كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والتي تشمل (شبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية ومحابس الدفن)، ومشروع ربط شبكات المياه، حيث تم الانتهاء من ربط غرفة المياه الرئيسية على خط المياه الرئيسي إسكندرية/مطروح، بجانب تنفيذ 95% من خط المياه الناقل قطر 600مم، وجارٍ تنفيذ خزان مياه الشرب الرئيسي.

وتابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي لأعمال الطرق بالتجمع العمراني بمنطقة غرب الضبعة بإجمالي أطوال 1144600 متر، بجانب متابعة أعمال الكهرباء، والمباني الخدمية.

وخلال لقائه بعددٍ من الأهالي بالمنطقة، أكد وزير الإسكان أن المشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها بالتجمع العمراني بغرب الضبعة ستخدم الأهالي بالمنطقة، ً قائلا: "المشروع لكم واحنا موجودين هنا للاطمئنان على كافة الأعمال وتوفير الخدمات".

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الساحل الشمالي الغربي، واستهلها بتفقد الأعمال الجارية بالطرق والمرافق والكهرباء لقطع الأراضي البديلة بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بالأعمال الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال من المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، حيث أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، تتولى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، وقطع الأراضي البديلة بالمنطقة جنوب مشروع القطار السريع، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم فى مجتمعات حضارية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع اعمال تصميم وتنفيذ اعمال الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة يشمل شبكات (مياه - حريق ري - صرف صحي - صرف مطر)، والمرحلة الاولي من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة بمساحة 1800 فدان، كما أنه جارٍ التنفيذ لمدرسة تجريبي بالمنطقة.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، أعمال الكهرباء بمنطقة السكن البديل جنوب مشروع القطار السريع لأصحاب التواجدات برأس الحكمة، حيث تم حفر مسار الكابلات المتوسط حوالي 500 متر طولي من إجمالي 10 كم، وتم تركيب 430 عامود منخفض من أصل 500 عامود بالمقايسة، وتم اطلاق التيار الكهربائي لغرفة توزيع الكهرباء رقم 5 من غرف الموزعات، وتم تركيب 47 عدادا.

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