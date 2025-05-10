الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

يلتقي فريق بايرن ميونخ مع نظيره فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وسقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام نظيره فريق لايبزيج في مباراة مثيرة للغاية، انتهت بنتيجة التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

بينما تعادل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ أيضًا في مباراة مثيرة للغاية أمام منافسه فريق هوفنهايم، بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق في لقاء قوي بين الفريقين.



وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني هذا الموسم بشكل رسمي بعد سقوط فريق باير ليفركوزن في الجولة الماضية بالتعادل مع فريق فرايبورج.





موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في مسابقة الدوري الألماني هو السبت 10 مايو، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب أليانز أرينا.

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

قنوات “beINSPORTS” هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد بوروسيا مونشنجلادباخ



حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: بوي، داير، لايمر، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، أوليسي.

خط الهجوم: هاري كين، مولر، ساني.

تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخ



حراسة المرمى: أوملين.

خط الدفاع: سكالي، ايتاكورا، كياروديا، أولريش.

خط الوسط: ريتز، فيجل، ستوجر.

خط الهجوم: هونورات، هك، كلينيست.

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