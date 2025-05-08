الإحصاء: 15.8% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو الجاري، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18.9%.

واشارت البيانات إلى ارتفـــاع قيمة الصــادرات المصريــة إلى روسيا لتسجل 607 ملايين دولار خلال عام 2024 مقــابل 524 مليـون دولار خـــلال عـــام 2023 بنسبة ارتفاع قــدرها 15.8%.

وبلغت قيمـــة الــواردات المصريــة من روســيا 6 مليــارات دولار خلال عام 2024 مقابل 5 مليارات دولار خــلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال 2024

1. فواكه وأثمار بقيمة 419 مليون دولار.

2. خضروات بقيمة 111 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار.

4. حبوب واثمار زيتية بقيمة 13 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 10 ملايين دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال 2024

1. حبوب بقيمة 3.1 مليار دولار.

2. حديد ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليار دولار.

3. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 526 مليون دولار.

4. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 262 مليون دولار.

5. وقود وزيوت معدنية بقيمة 205 ملايين دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 91.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 141.2 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في روسيا 29.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقــابل 14.9 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023 بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر71 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 138 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.6 مليـــون نسمـــة خلال مايو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان روسيا 144.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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