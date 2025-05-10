السبت 10 مايو 2025
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حوادث

اندلاع حريق بمصنع بلاستيك في أكتوبر والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

حريق مصنع بلاستيك
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

اندلع، منذ قليل، حريق داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،  تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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