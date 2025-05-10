موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

أحكام الحج، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه: "من مناسك الحج المرور "بالمزدلفة" والوقوف فيها والدعاء عندها؛ ونسأل عن سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم "، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

أوضحت دار الإفتاء أن المزدلفة موضع بمكَّة بين مِنى وعرفات، ولها ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمع، والمشعر الحرام، وسُمِّيت بهذا الاسم لاقتراب الناس فيها من منى بعد الإفاضة من عرفات، وقيل: لاجتماع الناس فيها، وقيل: لاجتماع سيدنا آدم والسيدة حواء عليهما السلام لمَّا هبطا اجتمعا بها؛ قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 29، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وسميت مزدلفة لاجتماع الناس فيها، والازدلاف الاجتماع.. وقيل: لاجتماع آدم وحواء عليهما السلام فيها، وقيل: لاقتراب الناس فيها من منى، والازدلاف الاقتراب.. وسميت جَمعًا لاجتماع الناس فيها، وقيل: للجمع فيها بين صلاتين] اهـ.

وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (2/ 332، ط. دار الفكر): [سميت مزدلفة من الازدلاف وهو التقرب.. وأيضًا جمع لاجتماع آدم وحواء فيها، وقيل: لاجتماع الناس فيها] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (4/ 175، ط. دار الكتب العلمية): [وفي تسميتها مزدلفة قولان: أحدهما: إنهم يقربون فيها من منى، والازدلاف التقريب.. والثاني: إن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف.. ولذلك قيل لمزدلفة جمع فإذا نزل بمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 496، ط. دار الكتب العلمية): [سميت بذلك من الزلف وهو التقرب.. وتسمى أيضًا: جمعًا لاجتماع الناس] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.



موسم الحج 2025، فيتو

ثالث المشاعر المقدسة

وتعد مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، يجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات.

وسميت بمزدلفة حسبما ذكره العلماء والمؤرخون لنزول الناس بها في زلف الليل، وقيل أيضا لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم، كما قيل إن السبب أن الناس يدفعون منها زلفة واحدة أي جميعا، إذ يسمى الاجتماع بالازدلاف، أو لأن الحجاج يزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه من خلال وقوفهم في عرفة، وازدلافهم منها إلى منى.

كما أن لمزدلفة عدة مسميات ومنها المشعر الحرام لتحريم الصيد بها، و"جمعا" لأنه يتم فيها جمع النسك بين صلاة المغرب والعشاء.

وتبلغ مساحة مزدلفة، قرابة 963 هكتارًا، يحدها من الغرب منى، ومن الشرق عرفات، بينما يحدها من الشمال جبل مزدلفة، حيث تحتضن مزدلفة جموعا من الجبال، ومن أهمها جبل المريخيات، وجبل ثبير الأحدب والصنع، وجبل قزح، وغيرها.

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