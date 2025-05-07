الأربعاء 07 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، عودة جنون الليمون والثوم يسجل 45 جنيها

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 7 إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 5 إلى 12 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 5 إلى 12 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية من 50 إلى 75 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 12 إلى 16 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 30 جنيهًا.

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