عمر الدواء لا ينتهي بموت صاحبه، كيف تدار الصيدليات بعد وفاة أصحابها؟

رغم أن الصيدليات تمثل شريان حياة للمرضى، فإن رحيل أصحابها قد يطرح سؤالًا معقدًا: هل تستمر هذه المؤسسات في العمل، أم أن أبوابها تغلق مع غياب من أسسها، وتجيب القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة في مصر بأن الصيدلية لا تموت بموت صاحبها، لكنها لا تُترك بلا ضابط.

ميراث الصيدليات، استمرارية مؤقتة بشروط قانونية

بحسب التشريعات المصرية، لا يتم إغلاق الصيدلية فور وفاة صاحب الترخيص، بل يُسمح باستمرارها لفترة محددة، على أن يتولى إدارتها صيدلي مرخص، يُعين بشكل رسمي لضمان سلامة صرف الأدوية وعدم الإخلال بالمعايير المهنية.

ويحظر تمامًا على الورثة غير المؤهلين (أي غير الصيادلة) التدخل في الشأن الفني أو المهني للصيدلية، حتى لو كانت مملوكة لهم بحكم الوراثة. فالقانون يعتبر الصيدلية منشأة طبية لا يجوز التعامل معها كمحل تجاري.

الورثة بين خيارين، التشغيل أو البيع

في حال رغبة الورثة في الإبقاء على الصيدلية ضمن نطاق العائلة، يلزمهم القانون بتعيين صيدلي مسؤول، سواء بعقد إدارة أو شراكة، على أن يتحمل كامل المسؤولية القانونية أمام الجهات الرقابية.

أما إذا لم يكن من بين الورثة من يحمل ترخيص مزاولة المهنة، ولا رغبة في الاستمرار، يُسمح ببيع الصيدلية، شريطة أن تنتقل ملكيتها لصيدلي آخر مستوفٍ للشروط، أو لشركة مرخصة لمزاولة نشاط الصيدليات.

إجراءات معقدة وتحديات واقعية

ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن الواقع يحمل تحديات ليست بالقليلة:

إجراءات نقل الترخيص قد تطول لأسباب إدارية، مما يهدد استمرارية العمل.

الرقابة الصيدلية لا تتهاون في أي تقصير، مما يعني أن أي تأخير قد يؤدي إلى الغلق أو الغرامات.

الضغوط المالية، كوجود ديون على الصيدلية، قد تُرغم الورثة على التصفية رغم رغبتهم في الاستمرار.

بين القانون والمجتمع: قيمة لا تقاس بالميراث

تمثل الصيدلية في المجتمع المصري أكثر من مجرد مشروع خاص. فهي مساحة ثقة بين المواطن والدواء. لذلك، فإن الحفاظ على استمراريتها بعد وفاة الصيدلي هو جزء من مسؤولية قانونية ومهنية لا تترك المجال للاجتهاد أو العاطفة.

ومع تعدد حالات الوفاة المفاجئة في ظل ظروف صحية واقتصادية متغيرة، تبرز أهمية التوعية بقوانين إدارة الصيدليات الموروثة، ليس فقط لضمان استمرار الخدمة الطبية، بل للحفاظ على أخلاقيات المهنة واستقرار قطاع حساس يمس حياة الملايين.

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