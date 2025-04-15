هيئة الدواء: ضبط 15 موقعًا للتصنيع غير مرخص وأدوية مهربة بـ 25 مليون جنيه

قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر مارس الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.

تنفيذ 151 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

شمل المرور ما يزيد عن 14 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ 151 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ حيث تم ضبط ما يزيد عن 1300 مخالفة، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات وعدسات طبية مجهولة المصدر، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

ضبط 15 موقعًا للتصنيع غير مرخص

كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 15 موقعًا للتصنيع غير مرخص، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 25 مليون جنيه مصري.

وتم متابعة تنفيذ ما يقارب الـ 750 خطة تصحيحية لمؤسسات صيدلية مخالفة، وإصدار 36 قرارًا إداريًا بالغلق، و7 قرارات وقف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.