انهيار جزئي لمنزل غير مأهول بالسكان دون وقوع إصابات بالغربية (صور)

شهدت منطقة التوبة بسوق اللبن، التابع لقسم ثالث المحلة الكبرى، محافظة الغربية، اليوم، انهيارا جزئيا لأحد المنازل غير المأهولة بالسكان، دون وقوع إصابات.



أحداث الواقعة

ورد إخطار لمدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة يفيد بسقوط جدار لمنزل آيل للسقوط بمنطقه التوبة بسوق اللبن، دون وقوع إصابات.

انهيار جزئي لمنزل بالمحلة

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة بمحافظة الغربية لمتابعة الحادث، وتبين سقوط جزء من جدار منزل آيل للسقوط، بمنطقة سوق اللبن، حيث إن المنزل غير مأهول بالسكان، وصدر له قرار إزالة منذ عدة سنوات، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة تمهيدا لإزالته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة الكبرى لمعاينة المنطقة والمنازل المجاورة لبيان مدى تضررها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.