السبت 10 مايو 2025
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حوادث

انهيار جزئي لمنزل غير مأهول بالسكان دون وقوع إصابات بالغربية (صور)

انهيار جزئ لأحد المنازل
انهيار جزئ لأحد المنازل الغير مأهولة بالسكان

شهدت منطقة التوبة بسوق اللبن، التابع لقسم ثالث المحلة الكبرى، محافظة الغربية، اليوم، انهيارا جزئيا لأحد المنازل غير المأهولة بالسكان، دون وقوع إصابات. 

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أحداث الواقعة 
ورد إخطار لمدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة يفيد بسقوط جدار لمنزل آيل للسقوط بمنطقه التوبة بسوق اللبن، دون وقوع إصابات. 

انهيار جزئي لمنزل بالمحلة
انهيار جزئي لمنزل بالمحلة

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة بمحافظة الغربية  لمتابعة الحادث، وتبين سقوط جزء من جدار منزل آيل للسقوط، بمنطقة سوق اللبن، حيث إن المنزل غير مأهول بالسكان، وصدر له قرار إزالة منذ عدة سنوات، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة تمهيدا لإزالته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 


كما تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة الكبرى لمعاينة المنطقة والمنازل المجاورة لبيان مدى تضررها.

 

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