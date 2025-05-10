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رياضة

مصريان يتأهلان لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث في بلغاريا

كأس العالم للخماسي
كأس العالم للخماسي الحديث، فيتو

 تأهل لاعبان مصريان لنهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث، المقام خلال الفترة من 6 إلى 11 مايو الجاري ببلغاريا، وهما محمد الأشقر ومصطفى أبو عامر.

وتأهل الأشقر إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث في بلغاريا بعد احتلاله المركز الثالث في التصفية الأولى لنصف النهائي برصيد 1546 نقطة.

بينما تأهل أبو عامر إلى النهائي بعد احتلاله المركز الأول في التصفية الثانية لنصف النهائي برصيد 1567 نقطة.

واستطاعت أمس ثلاث لاعبات مصريات التأهل لنهائي السيدات كأس العالم وهن فريدة خليل وملك اسماعيل وعاليا عنايت.

 استمرت الصاعدة فريدة خليل في تألقها العالمي لتتأهل إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث ببلغاريا بعد احتلالها المركز الأول في نصف النهائي الأول برصيد 1423 نقطة بفارق 13 ثانية عن أقرب منافسة لها بأداء رائع.

وتأهلت ملك إسماعيل إلى النهائي بعد احتلالها المركز الرابع في نصف النهائي الثاني برصيد 1391 نقطة، فيما تأهلت عاليا عنايات بعد احتلالها المركز الثامن في نصف النهائي الثاني برصيد 1386 نقطة.

وكانت البطلة الواعدة فريدة خليل قد حطمت الرقم القياسي العالمي في مسابقة الموانع بتوقيت 29.30 ثانية فى نصف النهائي محطمة الرقم السابق والمسجل باسمها أيضا 30.85 ثانية في تصفيات نفس البطولة. 
وتقام غدًا الأحد منافسات نهائي السيدات والرجال.

وتضم قائمة اللاعبين بالبطولة كلا من: مهند شعبان، مصطفي أبو عامر، سيف وائل، سيف البنداري، محمد حسام الأشقر، فريدة ابو هاشم، ملك اسماعيل، للي فرج،عاليا عنايت.

ويقود الفريق فنيًا: ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ومحمود النجار المدير الفني، ومحمد أبو هاشم المدير الفني، ومحمد اشرف المدير الفني للسلاح، وتادرس صبحي مدرب الرماية والجري، ومصطفي الدالي مدرب السلاح، ويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الإدارة.

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كأس العالم للخماسي الحديث محمد الاشقر مصطفى أبو عامر كأس العالم للخماسي فريدة خليل عاليا عنايت

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