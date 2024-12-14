السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمومية الخماسي الحديث تعتمد فوز شريف العريان برئاسة الاتحاد بالتزكية

شريف العريان، فيتو
شريف العريان، فيتو

الخماسي الحديث، عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث اجتماعا هاما اليوم بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

شريف العريان رئيسا لاتحاد الخماسي الحديث

واعتمدت الجمعية العمومية فوز المهندس شريف العريان برئاسة الاتحاد بالتزكية، وتجرى حاليا انتخابات على مقاعد نائب الرئيس وأمين الصندوق والأعضاء.

قائمة المرشحين في انتخابات الخماسي الحديث

وشهدت انتخابات اتحاد الخماسي الحديث صراعا ساخنا على المقاعد، وضمت قائمة المرشحين كل من:

نائب الرئيس: حازم الدمهوجي - سامح عبد المحسن.

أمين الصندوق: شادي عبد العزيز - إيهاب أبو العلا.

العضوية: عوض سامي - سامر أنيس - عمرو شمس الدين - أنس عبد السلام - وائل سليمان - منى شفيق - سمر سيد - شادي حفني - أحمد بشير - نسمة طلال.

العضوية تحت السن: نادين يحيى - مصطفى راشد - علي زين العابدين.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق و6 أعضاء بينهم عضو تحت السن.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني بحضور (50% + 1) من إجمالي العدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخماسي الحديث الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث اتحاد الخماسي الحديث حازم الدمهوجي شريف العريان

مواد متعلقة

رئيس اتحاد الخماسي الحديث: هدفنا تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا

رئيس اتحاد الخماسي الحديث: حققنا ما وعدنا به في أولمبياد باريس

والدة أحمد الجندي: اخترت له لعبة الخماسي الحديث وعمره 6 سنوات(فيديو)

ملك إسماعيل تحصد المركز 12 في نهائي الخماسي الحديث بالأولمبياد

الأكثر قراءة

الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث)

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض

مرحلة ما قبل التنفس الصناعي، تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

4365 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار السمك اليوم، البلطي يبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

ركلات ترجيح أم وقت إضافي، ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي وباتشوكا بالتعادل؟

منوعات

المزيد

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

قصة رفض "ميلانيا" الانتقال إلى البيت الأبيض، وترامب يكشف الحقيقة

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يمشي للمرة الأولى منذ خضوعه لعمليتين جراحيتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

خطوة محمد صلاح الجديدة لدخول التاريخ.. ثاني أكثر اللاعبين تحقيقا لجائزة لاعب الشهر بالبريميرليج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة في مصر.. أوقات اليوم وفضل الصلاة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يكشف عن نداءين للمؤمنين في سورة الأحزاب

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية