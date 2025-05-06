المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يستأنف على حكم المؤبد

تقدم المتهم بالاعتداء علي الطفل ياسين، التلميذ بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور، بطلب استئناف على حكم السجن المؤبد.

الاعتداء على طفل من تلاميذ المدرسة

كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قد حكمت بالسجن المؤبد على (ص. ك. ج. ا)، 79 عاما، موظف بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة الاعتداء على طفل من تلاميذ المدرسة.

اتهام مراقب مالي بمدرسة خاصة بالاعتداء على طفل

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة المختصة، تلقت بلاغا من ولي أمر الطفل ياسين، ٥ سنوات، باتهام موظف بمدرسة خاصة بالاعتداء على ابنه، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم. وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق معه وأحالت القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

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