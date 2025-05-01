الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحطة بطاطس في البحيرة

شهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، نشوب حريق داخل محطة بطاطس، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ولا توجد إصابات بشرية حتى الآن.

حيث تبلغ مركز شرطة كوم حمادة، بنشوب حريق، داخل محطة بطاطس، بنطاق قرية كفر العيص بالقرب من كوبري التوفيقية، وتم الدفع بـ 3 سيارات للحماية المدنية وسيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وجاري السيطرة على الحريق واخماده.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة إلى مكان الحادث، وباشرت النيابة التحقيق في الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لمعرفة أسباب الحريق وللوقوف على أسبابه وملابساته وقررت انتداب المعمل الجنائي فور الانتهاء من إخماد الحريق.

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