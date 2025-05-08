بعد موافقة صحة النواب.. موعد تطبيق السنة التدريبية على خريجي الصيدلة.. 18 ألف طالب بالامتياز يطبق عليهم النظام الإلزامي.. واجتياز اختبار المجلس الصحي شرط مزاولة المهنة

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن طلبة كليات الصيادلة مطالبين الآن بعد الانتهاء من دراسة 5 سنوات فى كليات الصيدلة، الحصول على سنة إضافية للتدريب الإلزامي، ليتمكنوا من الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة.

سنة تدريبية إلزامية بعد تعديل قانون الصيادلة

وأوضح أنه بموجب تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على خريجي الصيدلة، إجراء اختبار من المجلس الصحي المصري للصيادلة المتدربين، ويشترط النجاح للحصول على الشهادة النهائية المصدق عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

اختبار خريجي الصيدلة شرط الحصول على حق مزاولة المهنة

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن طالب كلية الصيدلة يحصل على شهادة مشروطة بعد إتمامه الدراسة الجامعية، والمحددة بـ 5 سنوات، مشيرا إلى أن التعديلات تم التوافق عليها من جانب نقابة الصيادلة ووزارة التعليم العالي.

تعديل القانون يستهدف تصحيح أوضاع مهنة الصيدلة

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن التعديل في القانون يستهدف تصحيح أوضاع مهنة الصيدلة منذ صدور القانون المنظم لها في الخمسينيات.

أهداف السنة التدريبية لخريجي كليات الصيدلة

وقال النائب: تدريب الصيادلة يجعلهم مواكبين التطور الذي تشهده المهنة فى العالم، ويغلق الباب أمام امتهان الغرباء.

عدد طلاب الصيادلة الذين ينطبق عليهم التعديل التشريعي الجديد

وأعلن رئيس صحة النواب، أن 18 ألف طالب بالامتياز سيطبق عليهم النظام الإلزامي للتدريب عقب إقرار القانون من مجلس النواب.

وأكد أن كل من سيتدرب من طلاب كليات الصيادلة الحكومية في مستشفى حكومي سيحصل على مبلغ شهري نظير قيامه بهذا الجهد.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية: مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.

سنة تدريبية لخريجى الصيدلة

وأضاف حاتم، التعديل الجديد يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.

مكافأة خريجي الصيدلة

وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وقال وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.

مناقشة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

تفاصيل مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة

جاء ذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى اجتماعها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي التعليم العالي، والصحة.

مدة الدراسة في كليات الصيدلة

وتقضي تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بأن تكون عدد سنوات الدراسة في كليات الصيدلة 5 سنوات وسنة إلزامية للتدريب.

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