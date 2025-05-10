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مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون ينقذ مريضة من شلل الأحبال الصوتية

مستشفى جراحات اليوم
مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون ينقذ مريضة
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كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح فريق جراحة الحنجرة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون في إنقاذ مريضة من شلل الأحبال الصوتية.

مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون



وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون أجرى عملية استئصال جزئي للحبل الصوتي الأيمن لفتح مجرى التنفس بعد حدوث شلل للأحبال الصوتية ما بعد استئصال الغدة الدرقية لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، وكانت المريضة تعاني من اختناق بالتنفس بعد إجراء عملية استئصال الغدة الدرقية بمستشفى أخرى، كما تعاني من ارتفاع سكر وضغط الدم.

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه على الفور تم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء تصوير حنجري فتبين وجود شلل في الأحبال الصوتية الأيمن والأيسر، وتم دخول الحالة العمليات وإجراء استئصال جزئي للحبل الصوتي الأيمن لفتح مجرى التنفس وحماية المريضة من الإختناق مع الحفاظ على قدرة المريضة على الكلام.
 

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وأشارت إلى إجراء العملية الجراحية باستخدام ميكروسكوب الماني الصُنع.

 الجدير بالذكر أن هذا الميكروسكوب تم توفيره مؤخرًا فى مستشفى اليوم الواحد بأشمون.

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