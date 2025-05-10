وزير الصحة يشارك في احتفالية يوم الطبيب ويكرم رموز المهنة

يشهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان احتفالية نقابة الأطباء بيوم الطبيب بدار الحكمة.

يشارك في الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وعدد من أساتذة كليات الطب ورموز مهنة الطب.

تكريم رموز مهنة الطب

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم عدد من رموز مهنة الطب والأطباء الذين لهم إسهامات بمهنة الطب.

وتحل الذكرى السابعة والأربعون على الاحتفال بإنشاء أول مدرسة للطب في مصر، والمعروفة باسم يوم الطبيب المصري، ونرصد في هذا اليوم أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الأطباء سواء بيئة العمل الطاردة لهم وتدني الرواتب والأجور، وعدم وجود قوانين صارمة توفر لهم الحماية الكاملة أثناء ممارسة عملهم.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء سابقا إن الصعوبات التي تواجه الأطباء مازالت مستمرة كما هي سواء تدني أجور أو اعتداء على الأطباء في المستشفيات، وما زال الأطباء يهاجرون للخارج بسبب بيئة العمل الطاردة للأطباء.

وأوضح أمين عام نقابة الأطباء سابقا أن الأطباء يحدث لهم تقدما حقيقيا أو تحسنا في أوضاعهم على مدار السنوات السابقة لافتًا إلى أن أي مستشفى بها سكن الأطباء من أسوأ الأماكن في المستشفى ومكان غير آدمي.

وأكد في حديثه لـ"فيتو" أن بيئة العمل في المستشفيات طاردة للأطباء، مشيرًا إلى أن الخريجين الجدد جميعهم يرغبون في السفر للخارج للدول العربية أو يجرون معادلة للسفر لدولة أجنبية ونسبة قليلة من ترفض السفر لظروف اجتماعية.



أكد بأن أوضاع الأطباء المزرية تمثل خطورة علي صحة المصريين لأنه بعد سنوات لن نجد أطباء في المستشفيات تستقبل المرضى في أقسام الطوارئ.

وأوضح أنه يجب توافر الإرادة القوية لتحسين أوضاع الأطباء، لافتا إلى أنه حتى الوجبات الغذائية التي تصرف للأطباء أثناء النوبتجيات يتم منعها بين وقت وآخر.



وأشار إلى أن رواتب الأطباء متدنية للغاية حتى مع زيادة أسعار الخدمات في المستشفيات لم يعد ذلك على الأطباء سواء بحوافز أو مكافآت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.