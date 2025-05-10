ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 52810 شهداء

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,810 ألف شهيد و119,473 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

المعاناة في غزة تخطت الخيال

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن المعاناة في قطاع غزة تجاوزت كل التصورات، مشيرا إلى أن العائلات تضطر للمخاطرة بحياتها للوصول إلى الغذاء.

وأكد المكتب الأممي الحاجة الملحة لرفع الحصار فورا من أجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.

جيش الاحتلال يعلن إصابة 9 ضباط وجنود

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ضابطين و7 جنود في انفجار لغم شمالي قطاع غزة.

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