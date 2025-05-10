"اتحاد أمهات مصر" يدعو معلمي المراجعات بمراعاة ظروف أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، كافة المعلمين خاصة معلمي السناتر والدروس الخصوصية والملازم لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بمراعاة ظروف أولياء الأمور وعدم استنزافهم في رسوم المراجعات الخاصة بأبنائهم قبل انطلاق الامتحانات.

كثرة المراجعات لكل مادة من مواد الثانوية العامة

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن عددا من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي، أعربوا عن استيائهم الشديد من كثرة المراجعات لكل مادة من مواد الثانوية العامة، ما يزيد العبء المادي عليهم، بالإضافة إلى الضغط النفسي والعصبي مع قرب الامتحانات، مناشدة المعلمين الذين يعدون هذه المراجعات بمراعاة ظروف أولياء الأمور.

وشددت عبير علي أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي متابعة المراجعات والنماذج الاسترشادية التي تنشرها وزارة التربية والتعليم ومتابعة قنوات مدرستنا، حتى يقلل الضغط والعبء المادي عليهم من جانب معلمي الدروس الخصوصية.

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "احنا مش عارفين نجيب منين خلاص، تعبنا من المصاريف والمراجعات وضغط نفسى وعصبى وتوتر وقلق، ومن كتر المراجعات معندناش وقت نذاكر ونراجع ربنا يرحمنا والله وميضيعش تعب أولادنا".

وأضافت ولي أمر أخرى: "ضغط عصبي ومصاريف وكل مادة لها كذا كتاب مراجعة، ولازم نجيب وياريت بعد كل كده تيجي امتحانات ترضى ربنا والطلبة وكل واحد ياخد حقه ميبقاش في غش ولا تسريب"، وتابعت ولي أمر أخري: "مصاريف بقت كتير جدا ومش عارفين نسيطر على أى حاجة وكل المراجعات مهمة والموضوع بقى مرهق جدا علينا، وياريت تيجى الامتحانات كويسة وميضيعش تعبنا ده كله على الفاضى".

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وكان اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد – القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد – القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة، تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

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