تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن طفل من ذوي الهمم بالدقهلية

أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الشاب محمود الهمشري، الذي لقى مصرعه بعد تدخله للدفاع عن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرّض للاعتداء في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، إلى جلسة الأربعاء الموافق 14 مايو 2024.

وتندرج القضية، التي أثارت استياءً واسعًا تحت رقم 10072 لسنة 2024 جنايات شربين، والمقيدة برقم 2562 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهمين (ح.أ - 26 عامًا - صاحب محل أحذية) و(م.أ - 31 عامًا - صاحب محل أحذية) إلى المحاكمة بعد اتهامهما بقتل الهمشري عمدًا بسبق إصرار وترصّد.

وفقًا لتحقيقات النيابة، في 23 يونيو 2024، داخل نطاق مركز شربين، اتفق المتهمان على قتل المجني عليه انتقامًا منه بعد مشاجرة سابقة بسبب دفاعه عن طفل من ذوي الهمم.

وأعدَّ المتهمان سلاحين أبيضين (مطويين)، وتوجها إلى مكان تواجد الضحية، حيث باغتاه بعدد من الطعنات والضربات، ما أدى إلى وفاته على الفور.

كما ارتُكبت جريمة أخرى خلال الحادثة، حيث تعرَّض يوسف ن. لإصابات خطيرة أثناء محاولته إنقاذ الهمشري، حيث طعنه المتهمان في الكتف الأيسر والرأس والذراع الأيمن، لكنه نجا بعد تلقيه العلاج.

وواجه المتهمان تهمًا متعددة، تشمل: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخر وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.

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