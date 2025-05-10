الزمالك يعلن إحالة محمد عواد للتحقيق، اعرف التفاصيل

قرَّر وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، بالتنسيق مع أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تحويل محمد عواد، حارس مرمى الفريق، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أُقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وبناءً على نتيجة التحقيق سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للوائح المتبعة في النادي.

وفي سياق متصل قرر وائل القباني توجيه لفت نظر للحارس محمد صبحي نظرًا لما بدر منه في مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا، وتم الحديث مع الحارس والذي أكد أن تصرفه بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال المباراة، وأضاف أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

يأتي ذلك لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق ورفض أي محاولة من أي لاعب للخروج عن النص.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الزمالك يكشف موقف صبحي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت يوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن إصابة محمد صبحي في المفصل الذي يربط بين اليد والذراع.

وأشار أسامة إلى أن الحارس سيخضع إلى أشعة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد البرنامج العلاجي اللازم.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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