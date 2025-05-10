هنيدي وحلمي والسقا.. الفرصة الأخيرة!

الفن وسنينه

محمد هنيدي، أحمد حلمي، أحمد السقا، ثلاثة أسماء لكبار النجوم الذين تصدروا شباك التذاكر في السينما لسنوات طويلة، منذ أن فتح عراب سينما الشباب محمد هنيدي الباب على مصراعيه لجيل جديد من المضحكين الجدد وشباب السينما أواخر التسعينيات، بأفلامه التي حصدت أعلى الإيرادات وقتها بدءا من إسماعيلية رايح جاي، ثم صعيدي في الجامعة الأمريكية، فـ همام في أمستردام..

وتبعه بعد ذلك الراحل علاء ولي الدين وأحمد السقا وهاني رمزي ومحمد سعد وأحمد حلمي، ومن بعدهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، حتى وقتنا هذا ولكن مع صعود نجم كريم وعز بشكل قوي وتراجع الباقين بل واختفاء بعضهم بصورة كبيرة وغير مسبوقة!

سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، في نفس الوقت الذي بزغ نجم عدد من الفنانين الشباب الذين حققت أفلامهم الأخيرة أرقامًا قياسية ومسلسلاتهم حظيت بنجاح لافت مثل هشام ماجد وأكرم حسني ونور النبوي وعصام عمر وطه دسوقي، ما يثير تساؤلات محيرة عديدة حول أسباب التراجع المخيف لنجوم كانوا على القمة لسنوات وسنوات، خاصةً الثلاثي هنيدي وحلمي والسقا، وهل ما زالت أمامهم فرصة أخرى أخيرة للعودة إلى المسار الصحيح من جديد أم فات الأوان؟!

العراب يتسلح بالتاريخ فقط

لا شك أن نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي هو عراب جيل المضحكين الجدد وملهمه والذي حقق نجاحات غير مسبوقة في نهاية التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة في السينما لم تتحقق لغيره من قبل، عبر عدد من الأفلام الكوميدية الجميلة مثل إسماعيلية رايح جاي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، رمضان مبروك أبو العلمين، أمير البحار، تيتة رهيبة والذي كان آخر أفلامه الجيدة فنيًا وعلى مستوى الإيرادات عام 2012 أي منذ 13 عامًا!

فلم يقدم بعده هنيدي عملًا سينمائيًّا متميزًا بل جاءت أفلامه أقل من المتوسطة وضعيفة ومكررة، وإن جنى القليل منها بعض الإيرادات المعقولة مثل الإنس والنمس 58 مليون جنيه، ومن هذه الأفلام يوم مالوش لازمة، عنتر ابن ابن ابن شداد، نبيل الجميل أخصائي تجميل وأخيرًا مرعي البريمو، ولم يكن أسعد حظًّا في التليفزيون بمسلسلي أرض النفاق ف شهادة معاملة أطفال الذي عرض في شهر رمضان المنقضي واعتبره الكثيرون من أسوأ الأعمال في هذا الشهر.

وفي تصوري أن هذا التراجع الرهيب في أعمال محمد هنيدي يعود إليه وحده! فقد ارتكن إلى تاريخه فقط فلم يطور من نفسه ومن أدواته ولم يتعب في البحث عن موضوعات جديدة واعتمد على نفس صناع أعماله القديمة الذين أفلسوا تقريبًا!

ومن ثم صار في وضع لا يحسد عليه تمامًا، ولكن ما زالت أمامه فرصة أعتبرها الأخيرة للتعافي مع عرض فيلمه الجديد الجواهرجي بموسم عيد الأضحى المقبل والمؤجل منذ ثلاثة أعوام، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري وتشاركه البطولة منى زكي مع أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد.

زكي شان واحد تاني

تميز بأسلوبه الخاص جدًّا في الإضحاك والذي جعله ملك الكوميديا الراقية الهادفة خاصةً مع أفلامه زكي شان 'وش السعد عليه'، ظرف طارق، مطب صناعي، جعلتني مجرمًا، كده رضا، عسل إسود، إكس لارج، قبل يبدأ منحنى الأفلام في الهبوط بشكل سريع فنيًّا وجماهيريًّا بأفلام مثل على جثتي، صنع في مصر، بلبل حيران، خيال مآتة وأخيرًا واحد تاني منذ 3 سنوات.

ومن هذا التوقيت يحاول الفنان أحمد حلمي أن يعود للسينما ويعلن عن أكثر من مشروع دون أن يكتب لأي من هذه المشاريع التنفيذ، وكان ذروة سوء الحظ والتراجع عندما أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن تجميد مشروع فيلم النونو، الذي كان ستنتجه لحلمي تحت وطأة الهجوم الضاري عبر وسائل السوشيال ميديا الذي تعرض له هو والفيلم، الذي كان سيجسد فيه دور نصاب مصري ينصب على المعتمرين والحجاج ويخطط لعدة عمليات نصب في موسم الرياض.

فلم يجد حلمي أمامه سوى بعض المسرحيات الاستهلاكية من إنتاج هيئة الترفيه يقدمها بالرياض مثل ميمو، التيت، بني آدم! وأخيرا صرحت النجمة هند صبري أنها تستعد لمشاركة أحمد حلمي في بطولة فيلم بعنوان 'غريب' تقول إنه سيكون مفاجأة سارة مدهشة لكل عشاق الفن السابع نتمنى هذا بكل تأكيد!

الفارس يفقد لياقته

لا شك أن النجم أحمد السقا يستحق عن جدارة لقب فارس السينما الجديد بعد الراحل الكبير أحمد مظهر، كذلك هو الوحيد من نجوم جيله الذي كان قادرًا على تجسيد أدوار الأكشن الخطيرة بدون دوبلير، ومن ثم حققت أفلامه نجاحات جيدة على المستويين الفني والجماهيري مثل شورت وفانلة وكاب، أفريكانو، مافيا، تيتو، تيمور وشفيقة، الجزيرة، المصلحة، من 30 سنة.

ولكن منذ ما يقرب من 10 سنوات تقريبًا لم يقترب أي عمل سينمائي له من مستوى أعماله المذكورة وكذلك بالنسبة لأعماله التليفزيونية ومن هذه الأعمال فيلم هروب اضطراري، فيلم العنكبوت، مسلسلات الحصان الأسود، ولد الغلابة، نسل الأغراب، حرب وأخيرًا العتاولة بجزئيه.

فهذه الأعمال عكست عدم تدقيقه في اختياراته وإصراره على أدوار الأكشن رغم تراجع لياقته والـ Fitness الخاص به بحكم المرحلة العمرية التي يعيشها! ومن ثم عليه أن يحسن انتقاء الأدوار التي تناسب هذه المرحلة، ولعله يبدأ في تعويض ما فاته مع فيلمه الكوميدي الجديد 'أحمد وأحمد ' المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، بطولته مع أحمد فهمي وغادة عبد الرازق وجيهان الشماشرجي، تأليف محمد عبد الله سامي وأحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال؟!

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