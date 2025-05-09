الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فريق إسعاف يسلم 3 سبائك ذهبية ونصف مليون جنيه لأهل مصاب بحادث في حلوان

فريق إسعاف يسلم 3
فريق إسعاف يسلم 3 سبائك ذهبية ونصف مليون جنيه لأهل مصاب
ads

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن واقعة جديدة تثبت أمانة فرق الإسعاف بعد تسليم ٣ سبائك ذهب ونصف مليون جنيه.

وأشارت هيئة الإسعاف المصرية إلى أن محافظة القاهرة الجنوبية، وتحديدًا بمدينة حلوان، شهدت حادثة جديدة لتنضم إلى سجل الشرف والأمانة، الذي بات يضم بين ثناياه قصص عشرات الملايين من الجنيهات التي تكفّلت الأطقم الإسعافية بردّها لأصحابها أثناء إنقاذهم.

إنقاذ سائق سيارة ملاكي تعرض لحادث مروري عنيف

وأوضحت هيئة الإسعاف المصرية أن مجموعة من المواطنين طرقوا أبواب وحدة إسعاف المرصد بحلوان لإنقاذ سائق سيارة ملاكي تعرض لحادث مروري عنيف بمنطقة "بين الجبلين" بطريق الأوتوستراد. 

وتابعت:" لحظات وكانت أطقمنا الإسعافية في موقع الحادث، ليجدوا سيارة ملاكي بها مصاب وحيد دون مرافقين، مصاب بإصابة غائرة في الذراع مع اشتباه بوجود كسور متفرّقة.

وأثناء إسعافه، أخبر المصاب رجال الإسعاف بوجود حقيبة داخل السيارة تحتوي على أموال وسبائك ذهبية، وطلب منهم التحفظ عليها والتواصل مع ذويه لتسليمهم تلك الحقيبة.

وبالفعل، امتثل رجال الإسعاف لطلب المصاب، وتحفّظوا على الحقيبة، وسارعوا بنقله إلى المستشفى. 

وفي المستشفى وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، تواصل رجال الإسعاف مع شقيق المصاب وطمأنوه على حالته، وطلبوا منه الحضور للمستشفى. 

وفور وصوله، اصطحبه رجال الإسعاف للاطمئنان على شقيقه، وهناك تم تسليمه السبائك الذهبية، والتي تجاوزت قيمتها حاجز أربعة ملايين جنيه، بالإضافة إلى المبلغ النقدي وقيمته نصف مليون جنيه.

منظمة الصحة العالمية: مخزوننا الطبي في غزة يوشك على النفاد

نائب وزير الصحة يشيد بأداء المنشآت الصحية بالأقصر ويحدد مهلة لتلافي السلبيات

وتقدمت هيئة الإسعاف المصرية بخالص الشكر والتقدير لأصحاب تلك الواقعة وهم المسعف محمد مصطفى بدر، وفني القيادة سيد حسن سيد.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسعاف المصرية بطريق الأوتوستراد هيئة الإسعاف

مواد متعلقة

منظمة الصحة العالمية: مخزوننا الطبي في غزة يوشك على النفاد

ننشر أول 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسئولية الطبية

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

القبض على المهندس التنفيذي للشركة المسئولة عن انفجار خط الغاز الرئيسي بأكتوبر

إيناس الدغيدي تدخل على خط أزمة بوسي شلبي وأولاد محمود عبد العزيز

560 جنيها تراجعا في سعر جنيه الذهب بمحلات الصاغة ختام تعاملات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 مايو 2025

أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا

طارق الشناوي يكشف سبب أزمة بوسي شلبي مع أولاد محمود عبد العزيز

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة تنزانيا.. أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

أحكام الحج، ما يترتب على قطع المكلف للطواف من أجل الصلاة المكتوبة وحكمها؟

المزيد
الجريدة الرسمية