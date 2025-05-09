فريق إسعاف يسلم 3 سبائك ذهبية ونصف مليون جنيه لأهل مصاب بحادث في حلوان

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن واقعة جديدة تثبت أمانة فرق الإسعاف بعد تسليم ٣ سبائك ذهب ونصف مليون جنيه.

وأشارت هيئة الإسعاف المصرية إلى أن محافظة القاهرة الجنوبية، وتحديدًا بمدينة حلوان، شهدت حادثة جديدة لتنضم إلى سجل الشرف والأمانة، الذي بات يضم بين ثناياه قصص عشرات الملايين من الجنيهات التي تكفّلت الأطقم الإسعافية بردّها لأصحابها أثناء إنقاذهم.

إنقاذ سائق سيارة ملاكي تعرض لحادث مروري عنيف

وأوضحت هيئة الإسعاف المصرية أن مجموعة من المواطنين طرقوا أبواب وحدة إسعاف المرصد بحلوان لإنقاذ سائق سيارة ملاكي تعرض لحادث مروري عنيف بمنطقة "بين الجبلين" بطريق الأوتوستراد.

وتابعت:" لحظات وكانت أطقمنا الإسعافية في موقع الحادث، ليجدوا سيارة ملاكي بها مصاب وحيد دون مرافقين، مصاب بإصابة غائرة في الذراع مع اشتباه بوجود كسور متفرّقة.

وأثناء إسعافه، أخبر المصاب رجال الإسعاف بوجود حقيبة داخل السيارة تحتوي على أموال وسبائك ذهبية، وطلب منهم التحفظ عليها والتواصل مع ذويه لتسليمهم تلك الحقيبة.

وبالفعل، امتثل رجال الإسعاف لطلب المصاب، وتحفّظوا على الحقيبة، وسارعوا بنقله إلى المستشفى.

وفي المستشفى وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، تواصل رجال الإسعاف مع شقيق المصاب وطمأنوه على حالته، وطلبوا منه الحضور للمستشفى.

وفور وصوله، اصطحبه رجال الإسعاف للاطمئنان على شقيقه، وهناك تم تسليمه السبائك الذهبية، والتي تجاوزت قيمتها حاجز أربعة ملايين جنيه، بالإضافة إلى المبلغ النقدي وقيمته نصف مليون جنيه.

وتقدمت هيئة الإسعاف المصرية بخالص الشكر والتقدير لأصحاب تلك الواقعة وهم المسعف محمد مصطفى بدر، وفني القيادة سيد حسن سيد.



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