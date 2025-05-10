ضبط سائق أطلق أعيرة "رش" على كلاب ضالة بمصر الجديدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق أعيرة "رش" تجاه كلاب ضالة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

تحديد هوية المتهم وضبط السلاح المستخدم

عقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. تم ضبطه وبحوزته بندقية ضغط الهواء المستخدمة في الواقعة.

اعتراف المتهم ودوافعه

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وبرر تصرفه بتعرضه لهجوم سابق من أحد الكلاب الضالة بمنطقة سكنه، ما دفعه لإطلاق الأعيرة كوسيلة دفاع.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

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