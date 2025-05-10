السبت 10 مايو 2025
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حوادث

ضبط محطة بث فضائي غير مرخصة بالمنوفية تسرق القنوات وتعيد بثها

ضبط محطة بث فضائي
ضبط محطة بث فضائي غير مرخصة بالمنوفية تسرق القنوات وتعيد بثه

 نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في ضبط نشاط غير قانوني بمحافظة المنوفية، محطة بث فضائي غير مرخصة بالمنوفية تسرق القنوات وتعيد بثها.

 

محطة بث لاسلكية تبث قنوات مشفرة دون تصريح

 أكدت المعلومات والتحريات قيام شخصين، يقيمان بمحافظة المنوفية، بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية، حيث قاما باستقبال عدد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.

 

أجهزة متطورة ومحال لبيع أدوات كسر الشفرات

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على:

عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها لاسلكيًا، وحدة معالجة مركزية، 4 محطات لتقوية الإشارة، محل مملوك لأحدهما لبيع أدوات كسر شفرة القنوات، 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد النشاط الإجرامي"

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اعترافات صريحة بهدف الربح

بمواجهتهما، أقر المتهمان بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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