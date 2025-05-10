السبت 10 مايو 2025
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حوادث

ضبط صاحب محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص بالمنوفية

ضبط صاحب محل يبيع
ضبط صاحب محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط نشاط غير قانوني جديد بمحافظة المنوفية؛ ضبط صاحب محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.

بيع أجهزة "ريسيفر" معدلة بالمخالفة للقانون

 وأكدت التحريات قيام مالك محل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" – مقيم بمحافظة المنوفية – ببيع أجهزة مُعدّة لفك شفرات القنوات الفضائية، دون تصريح من الجهات المختصة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحقوق البث والملكية الفكرية.

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الأجهزة المضبوطة تكشف نشاطًا ممنهجًا

 وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه، حيث تم ضبط مالكه، وبتفتيش المحل في حضوره عُثر على عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، هاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي.

اعترافات وتحقيق أرباح غير مشروعة

 وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بتلك المخالفات بغرض تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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