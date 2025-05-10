السبت 10 مايو 2025
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أخبار مصر

استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين منذ بداية موسم الحصاد بالجيزة

موسم استلام القمح
موسم استلام القمح
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 تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سير أعمال استلام القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم استلام القمح بمراكز التوريد في منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم إلى ٦٦ ألف طن. 
 

انطلاق موسم توريد القمح بمحافظة الجيزة

 وأوضح محافظ الجيزة أن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة تبلغ ٢٩ ألف فدان ويوجد بالمحافظة ١٢ شونة ومركز تجميع وصومعة ويتم استلام الأردب بمبلغ 2200 جنيه، على أن يتم تسليم المستحقات المالية للمزارعين والفلاحين والموردين خلال 48 ساعة.


جاء ذلك خلال استعراض محافظ الجيزة للتقرير المعروض من مدير مديرية التموين، عن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين والإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية الموسم، وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية.

 

منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي

 ووجه محافظ الجيزة بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بمناطق التخزين والصوامع، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يشمل الكميات الموردة.


ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن جهاز مستقبل مصر هو أحد الجهات المسوقة والمصرح لها استلام القمح المحلى بمجمع الصوامع قطاع سفنكس الكائن بطريق الضبعة، وذلك في إطار إجراءات التيسير على الموردين.

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