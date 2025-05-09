السبت 10 مايو 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة ينعى سائقا بهيئة النظافة توفي أثناء عمله بحادث سير

محافظة الجيزة، فيتو
محافظة الجيزة، فيتو

نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إبراهيم سيد محمود السائق بهيئة النظافة والتجميل والذي توفي أثناء تأدية عمله اليوم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة نقل محملة بالطوب بسيارة هيئة النظافة أثناء قيادته لها أعلى وصلة المريوطية اتجاه الطريق الدائري الوراق.

وتقدم محافظ الجيزة بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعيًا المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

وكلف المحافظ الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم يد العون لأسرة الفقيد وتسهيل سبل المعيشة وصرف التعويض المناسب الذي يكفل حياة كريمة لأسرته.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة هيئة النظافة والتجميل هيئة النظافة المريوطية الطريق الدائري

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