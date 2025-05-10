مقطع صادم لحظة إخراج حجر من عين شاب، والنشطاء يكشفون السر (فيديو)

إخراج حجر من عين شاب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، حيث قامت سيدة من إحدى البلاد العربية، بإخراج حجر صغير في حجم حبة الفول، من عين أحد الأشخاص، ما أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

عجوز تخرج حجر من عين شاب

إخراج الحجر من عين الشاب العربي، أثار إندهاش وصدمة العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد بعضهم أن الأمر لا يصدق وأن به خدعة قامت بها السيدة، في حين أشار البعض الآخر إلى أن هذه السيدة موجودة حضرموت باليمن، وأنها قامت بإخراج حجر من عين أحدهم.

طالب عدد من النشطاء بتفسير كيفية دخول حجر في عين شخص بهذه السهولة، مطالبين بمعرفة التفسير العلمي لتلك الواقعة.

مسنه معالجه تستخرج حجر من عين رجل:



عطونا تفسيركم لحاله هذي ؟ pic.twitter.com/JSih3vSErz — ‏عمر | كود نايس ون AH88 (@world_erorr) May 9, 2025

علق طبيب الباطنة والسكر الدكتور فهد النجار قائلا: "الأمر واضح السيدة هي من أدخلت الحجر في عين الشاب، والدليل أنه قال "عيني قامت توجعني" ثم أخرجتها مثل ما تخرج العدسة اللاصقة".

وقال أحد المتعاملين مع السيدة، وهو شاهد عيان يدعى حضرمى مشقاصي: "هذه حقيقة عندنا بحضرموت وأنا شخصيًا أخرجت الحجر من عيني وكل من جرب عندها سيذكرها بالخير.. والله إنها حقيقة موهبة من ربك ورثتها من أمها وعجوز عزيزة نفس ماتطلب شيء منك نهائي وأنا والله طلعتهن ولا شلت شيء مني".

حجر في عين شاب خداع وخفة حركة

وعلق البلوجر عمر حسن قائلًا: " مره دخلت في عيني ذرة رمل، وكانت عيني توجعني وتدمع 6 ساعات آخر شيء ذهبت إلى الطوارئ والطبيب أزالها، حجمها كان صغير جدًا وسببت لي ألم شديد.. كيف يمكن الإنسان يتحمل حجر في عينه؟!"



وأشار بعض النشطاء إلى أن دخول حجر بحجم حبة الفول إلى العين أمر مستحيل، قائلين: "لا نتوقع أن يكون الأمر فيه صدق، والدليل على ذلك المنديل الذي تحمله في يدها، الأمر في نوع من خفة اليد أو الخداع".

وعلق البلوجر وليد قائلًا: "أخي مناحي بن هلبان، كويتي، قال إن كل ذلك كذب ودجل، السيدة العجوز وضعت الحصاه بعينه بعدما ركز هو وأصحابه، ويقول عيوني من بعدها تعبت فتره بسبب أنها أدخلت الحصاة وأخرجتها مرة أخرى".



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