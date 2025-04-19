كرة اليد، أهلي “مادسن” على أبواب التاريخ

كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 /2025، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس الجمعة.

ويعد هذا اللقب هو الرابع للنادي الأهلي تحت قيادة “مادسن”، وهو ما جعل الموسم الحالي هو واحد من أنجح مواسم فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء.

وحقق الأهلي تحت قيادة مادسن الألقاب التالية:

دوري المحترفين 2024 /2025

كأس مصر 2024 /2025

كأس السوبر المصري 2025

دوري أبطال أفريقيا 2024

برونزية بطولة كأس العالم للأندية 2024 /2025

وأمام الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي فرصة من أجل تحقيق موسم تاريخي، حيث يتبقى له بطولتين وهي كأس الكؤوس الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي، والمقرر لهما شهر مايو المقبل.

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