السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، أهلي “مادسن” على أبواب التاريخ

ستيفن مادسن، فيتو
ستيفن مادسن، فيتو

كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 /2025، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس الجمعة.

ويعد هذا اللقب هو الرابع للنادي الأهلي تحت قيادة “مادسن”، وهو ما جعل الموسم الحالي هو واحد من أنجح مواسم فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء.

وحقق الأهلي تحت قيادة مادسن الألقاب التالية:

دوري المحترفين 2024 /2025

كأس مصر 2024 /2025

كأس السوبر المصري 2025

دوري أبطال أفريقيا 2024

برونزية بطولة كأس العالم للأندية 2024 /2025

وأمام الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي فرصة من أجل تحقيق موسم تاريخي، حيث يتبقى له بطولتين وهي كأس الكؤوس الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي، والمقرر لهما شهر مايو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد النادي الأهلي الزمالك كأس مصر دوري المحترفين

مواد متعلقة

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر

كرة اليد، الأهلي يتقدم على الزمالك في أول أشواط نهائي الكأس

كرة اليد، محمد علاء لوكا يترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين

كرة اليد، الأهلي يتصدر ترتيب دوري السيدات بعد المجمعة الأولى
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

مفاجآت في الهجوم، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

ماذا قال دفاع إبراهيم فايق أمام محكمة الاستئناف في قضية التسريب الصوتى؟

بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

بتوجيه من الرئيس السيسي.. اجتماع عاجل لحل أزمة محلات بلبن

أزمة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام تتصاعد، ومحمود مسلم يفتح النار على القيادات

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

المزيد

انفوجراف

من يكسر التعادل بين الأهلي وصن داونز؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، عبد الرحمن بن خلدون "مؤسس علم الاجتماع وإمام التاريخ"

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

المزيد
الجريدة الرسمية