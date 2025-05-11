بطريرك الكاثوليك يجري حج يوبيل الرجاء في روما

يتوجه البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبرفقته وفد من آباء السينودس البطريركي المقدس لكنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم إلى روما، من أجل إجراء حج يوبيل الرجاء، الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الجامعة في العالم هذا العالم، تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".

تُقام هذه الزيارة في الفترة من العاشر، وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري، كما سيترأس الأب البطريرك صلاة القداس الإلهي الرئيسي، بكنيسة القديسة مريم الكبرى، بروما، بمشاركة مطارنة السينودس البطريركي المقدس، وذلك يوم الاثنين المقبل، الموافق الثاني عشر من مايو الجاري، الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.

بطريرك الكاثوليك يستقبل وفد جماعة فيينا للتراث الديني والسياسي

وكان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، استقبل وفد جماعة ڨيينا للتراث الديني والسياسي، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء القمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا.

ورحب صاحب الغبطة بالسادة الضيوف، مقدمًا لهم نبذة تعريفية عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنشطة والخدمات التي تقدمها، موضحًا لهم الفارق بين السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى علاقات المحبة الأخوية التي تجمع بين الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والكنائس المسيحية الأخرى بمصر، مؤكدًا أهمية الدور الكبير الذي تلعبه كنيستنا الكاثوليكية بمصر في المجتمع المصري، مما ينعكس على العلاقة الوطيدة مع الدولة المصرية.

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