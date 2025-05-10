الأنبا ديمتريوس يضع حجر أساس تجديد مطرانية ملوي

وضع نيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوى وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، حجر أساس تجديد كنيسة القديس مارمرقس الرسول بملوي (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة. وأعداد كبيرة من الشعب.

تجديد الكنيسة

وجرى العرف - عند بناء أو تجديد كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء أو تجديد الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة أو تجديدها والرسومات الهندسية.

كما يوضع عند بناء أو تجديد كنيسة بعض العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب المطران، كما تم وضع أنجيل القديس مارمرقس الرسول باللغة القبطية، وذكصولوجيات وإبصاليات القديس، وتوضع هذه الأشياء في صندوق خشبي يوضع داخل حجر الأساس.

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