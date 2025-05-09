ضبط شخصين متهمين بسرقة المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة فى عين شمس

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامهما بارتكاب وقائع نصب وسرقة بحق عدد من المواطنين.

ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب وسرقة المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة فى عين شمس

جاء ذلك عقب ورود معلومات وتحريات أفادت بقيام المتهمين، وهما عاطلان، بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في انتحال صفة رجال شرطة لاستيقاف المواطنين وسرقتهم. وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما وبحوزتهما: طبنجة صوت قيد حديدي (إكسسوار)، سلاحين أبيضين، خمسة هواتف محمولة، ومبلغ مالي

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب عدة وقائع نصب وسرقة باستخدام هذا الأسلوب، وأقرا بارتكاب خمس وقائع أخرى بذات الطريقة في مناطق مختلفة من العاصمة.

كما تم استدعاء المجني عليهم، الذين تعرفوا على المتهمين والمضبوطات التي تم الاستيلاء عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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