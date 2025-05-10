السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة

مستشفى قصر العيني
مستشفى قصر العيني

 أعلنت جامعة القاهرة عن صرف مكافأة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لجميع العاملين بمستشفياتها الجامعية، وذلك في إطار حرصها على دعم وتقدير الكوادر الطبية تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية في دعم المنظومة الصحية.

 ويأتي هذا القرار بناءً على ما أقرّه مجلس جامعة القاهرة في جلسته رقم (1245) المنعقدة بتاريخ 29 يناير 2025.

 

صرف 1500 جنيه مكافأة للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة 

 وقد صدّق على القرار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتم اعتماد صرف المكافأة من الصناديق الخاصة بالمستشفيات.

 

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح أن إجراءات صرف المكافأة قد بدأت بالفعل، على أن يتم صرفها رسميًا للعاملين يوم 28 مايو 2025، وذلك تعبيرًا عن تقدير الجامعة للجهود الكبيرة والتفاني الذي يبديه العاملون في أداء مهامهم بكل كفاءة والتزام.

 

مستشفيات جامعة القاهرة

تضم جامعة القاهرة، مجموعة من المستشفيات التعليمية والعلاجية، وتتكون مستشفيات جامعة القاهرة من الوحدات العلاجية والتعليمي التالية:-

1-   مستشفى المنيل الجامعى

2-   مستشفى أمراض النساء والتوليد

3-   مستشفى الأمراض الباطنة

4-   مستشفى الأطفال الجامعى الجديد

5-  العيادة الخارجية

6- مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة مجلس جامعة القاهرة قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى المستشفيات الجامعية

مواد متعلقة

نقل مكتب التنسيق المركزي إلى جامعة القاهرة بدلا من عين شمس

عميد طب قصر العيني: نعاني نقص الموارد ونعتمد على التبرعات.. والمالية ترفض زيادة الموازنة.. والخصخصة مستحيلة.. ونواجه خطر الاندثار ( حوار )

خطة عمل مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر‎‎

الأكثر قراءة

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

إسكان النواب تستأنف مناقشة تعديل الإيجار القديم، وغدا الاستماع للمستأجرين

«الجديان أغلى من الخرفان»، تعرف على أحدث أسعار الأضاحي بالأسواق

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 10 مايو 2025

بعد الارتفاعات الأخيرة، تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت (آخر تحديث)

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

بعد لجوء أمريكا للاتفاق مع الحوثيين، الخبراء يكشفون سر تخلي ترامب عن الاحتلال الإسرائيلي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم تارا عماد وأحمد مالك.. صداقات الوسط الفني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية