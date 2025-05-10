السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الريال السعودي وصل لهذا المستوى، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

الريال السعودي
الريال السعودي

أسعار العملات العربية والأجنبية، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا بحركة التعاملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 مايو 2025.

اقرأ التالي: أسعار العملات العربية والأجنبية بكام ؟

 

<span style=
أسعار العملات، فيتو

 

أسعار العملات العربية والأجنبية 

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.  

سعر الدولار 

سعر الشراء 50.55جنيه. 

سعر البيع 50.68 جنيه. 

سعر الدولار
سعر الدولار، فيتو

سعر اليورو

سعر الشراء 57.06 جنيه. 

سعر البيع 57.22جنيه. 

 

سعر اليورو
سعر اليورو، فيتو

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الشراء 67.05 جنيه. 

سعر البيع 67.27جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
سعر الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي

سعر الشراء 13.47جنيه. 

سعر البيع 13.51جنيه. 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الدينار الكويتي 

سعر الشراء 164.82جنيه. 

سعر البيع 165.31 جنيه. 

 

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الشراء 13.76جنيه. 

سعر البيع 13.80جنيه.

 

العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري

العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، تتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا، وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

آلية تحديد أسعار الصرف 

كيف يتم تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري؟ تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

 

العملات - فيتو 
أسعار العملات، فيتو 

 

تغيرات أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

ومتابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد  أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي، فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه المصرى مقابل العملات الجنيه المصرى سعر الريال السعودى سعر الصرف المرن سعر الصرف سعر الجنيه الاسترلينى سعر الريال الس سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإما سعر اليورو

مواد متعلقة

بعد الارتفاعات الأخيرة، تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر جرام الذهب في مصر (آخر تحديث)

أخبار الاقتصاد اليوم، 560 جنيها تراجعا في سعر جنيه الذهب , أسهم 5 قطاعات تتصدر قائمة الأكثر قيم تداول خلال جلسة نهاية الأسبوع، وخبير: الحكومة حظها وحش والتوترات الجيوسياسية تخنق الاقتصاد

560 جنيها تراجعا في سعر جنيه الذهب بمحلات الصاغة ختام تعاملات اليوم

بعد الارتفاعات الأخيرة، أسعار سبائك الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة اليوم الجمعة بالصاغة، عيار 999 يسجل هذا الرقم

سعر الدولار في 6 بنوك بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 مايو 2025

الأكثر قراءة

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

إسكان النواب تستأنف مناقشة تعديل الإيجار القديم، وغدا الاستماع للمستأجرين

«الجديان أغلى من الخرفان»، تعرف على أحدث أسعار الأضاحي بالأسواق

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 10 مايو 2025

بعد الارتفاعات الأخيرة، تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت (آخر تحديث)

بعد لجوء أمريكا للاتفاق مع الحوثيين، الخبراء يكشفون سر تخلي ترامب عن الاحتلال الإسرائيلي

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم تارا عماد وأحمد مالك.. صداقات الوسط الفني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية