تدريبات فنية لمستبعدي الزمالك استعدادا للقاء بيراميدز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس الجمعة، تدريبات فنية وخططية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى أيمن عبد العزيز المدرب العام وأحمد سمير المدرب المساعد قيادة هذه الفقرة وتوجيه اللاعبين باستمرار قبل خوض تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الزمالك يكشف موقف صبحي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن إصابة محمد صبحي في المفصل الذي يربط بين اليد والذراع.

وأشار أسامة إلى أن الحارس سيخضع إلى أشعة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد البرنامج العلاجي اللازم.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.