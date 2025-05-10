تفاصيل جلسة أيمن الرمادي مع لاعبي الزمالك بالمران الصباحي

عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني للزمالك مع اللاعبين بشأن بعض الجوانب الفنية في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت أمس الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطالب الرمادي اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا لمباراة بيراميدز .

ومنح المدير الفني تعليماته للاعبين قبل انطلاق المران وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق بيراميدز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الزمالك يكشف موقف صبحي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن إصابة محمد صبحي في المفصل الذي يربط بين اليد والذراع.

وأشار أسامة إلى أن الحارس سيخضع إلى أشعة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد البرنامج العلاجي اللازم.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.