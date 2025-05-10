مواعيد مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مواجهات، وتختتم غدا الأحد بـ5 لقاءات أخرى.

مواعيد مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 10 مايو 2025

فولهام ضد إيفرتون - 5:00 مساءً

ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي - 5:00 مساءً

إيبسويتش تاون ضد برينتفورد - 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد برايتون - 5:00 مساءً

بورنموث ضد أستون فيلا - 7:30 مساءً

الأحد 11 مايو 2025

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي - 2 ظهرًا

مانشستر يونايتد ضد وست هام - 4:15 مساءً

توتنهام ضد كريستال بالاس - 4:15 مساءً

نوتنجهام فوست ضد ليستر سيتي - 4:15 مساءً

ليفربول ضد أرسنال - 6:30 مساءً

وتوج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي قبل أكثر من جولة، فيما تحدد مثلث الهبوط بهبوط إبسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامتون إلى التشامبيونشيب.

واشتعلت المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولات الثلاثة المتبقية من البريميرليج.

ومن المقرر أن يتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد بالاضافة لفريق سادس بين مانشستر يونايتد أو توتنهام بعد وصولهما لنهائي الدوري الأوروبي 2025.

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