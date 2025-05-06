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رياضة

صراع المربع الذهبي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 35

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 35، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 35 لمسابقة الدوري الإنجليزي بتعادل نوتينجهام  فورست مع كريستال بالاس 1-1.

وتوج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي منذ الجولة الماضية، فيما تحدد مثلث الهبوط بهبوط إبسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامتون إلي التشامبيونشيب.

واشتعلت المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولات الثلاثة المتبقية من البريمرليج.

ومن المقرر أن يتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 35

1- ليفربول 82 نقطة
2- آرسنال 67 نقطة
3- مانشستر سيتي 64 نقطة
4- نيوكاسل يونايتد 63 نقطة
5- تشيلسي 63 نقطة
6- نوتينجهام فورست 61 نقطة
7- أستون فيلا 60 نقطة
8- بورنموث 53 نقطة
9- برينتفورد 52 نقطة
10- برايتون 52 نقطة
11- فولهام 51 نقطة
12- كريستال بالاس 46 نقطة
13- وولفرهامبتون 41 نقطة
14- إيفرتون 39 نقطة
15- مانشستر يونايتد 39 نقطة
16- توتنهام هوتسبير 38 نقطة
17- وست هام يونايتد 37 نقطة
18- إبسويتش تاون 22 نقطة
19- ليستر سيتي 21 نقطة
20- ساوثهامتون نقطة

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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