واشنطن تعرض على باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع الهند

عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال محادثته مع القائد العام للجيش الباكستاني عاصم منير، مساعدة واشنطن لإسلام آباد في تسوية النزاع مع الهند.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ونشر على موقعها الرسمي: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو في وقت سابق اليوم مع القائد العام للجيش الباكستاني عاصم منير. واستمر في حث الطرفين (في النزاع) على البحث عن سبل لخفض التصعيد، وعرض مساعدة الولايات المتحدة لبدء مفاوضات بناءة لتجنب النزاعات المستقبلية".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "جيو" التلفزيونية بأن باكستان بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند وأطلق عليها تسمية عملية "البنيان المرصوص".

ووفقا للقناة، استدعى رئيس وزراء باكستان شهباز شريف القيادة الوطنية بعد بدء العملية ضد الهند.

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بعد هجوم إرهابي بالقرب من مدينة باهلجام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل، مما أسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد.

وأعلنت الهند أنها تمتلك أدلة على تورط المخابرات الباكستانية في الهجوم.

وفي ليلة 7 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها ردا على الهجوم الإرهابي في كشمير قامت بعملية "سيندور"حيث استهدفت "بنية تحتية إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية.

من جانبها، قالت السلطات الباكستانية إن الهند هاجمت 5 مواقع سكنية في باكستان، مما أدى إلى مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين.

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