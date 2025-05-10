انفجارات ضخمة تهز مدينتي أمريتسار وجامو في الهند بعد إعلان باكستان بدء رد عسكري

أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم السبت، بان عدة انفجارات ضخمة سُمع دويها في مدينتي أمريتسار وجامو في الهند، عقب إعلان الجيش الباكستاني إطلاق عملية عسكرية ردًّا على "العدوان الهندي".



كما أشارت الوكالة إلى سماع دوي عدة انفجارات أيضًا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

أكدت مصادر أمنية يوم الخميس أن الجيش الباكستاني بدأ "ردًّا انتقاميًّا على العدوان الهندي"، تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار في مناطق مختلفة غرب الهند.

وذكرت المصادر الأمنية للتلفزيون الباكستاني أن الهجوم الانتقامي ضد الهند "يجري حاليًّا".



وسُمعت صفارات الإنذار غرب الهند في كل من “باثانكوت، جالاندهار، أمريتسار، فيروزبور، جامو، سريناجار، باتيندا”.

وأكد الجيش الباكستاني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن الجيش الهندي استهدفت ثلاث قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية.

وأفاد المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني اللواء أحمد شريف شودري، أن طائرات هندية أطلقت صواريخ أرض-جو استهدفت قاعدة نور خان الجوية، وقاعدة مريد التابعة للقوات الجوية الباكستانية، فضلا عن قاعدة شوركوت المعروفة أيضًا باسم قاعدة رفيقي.



وشدد على أن "الهند تدفع المنطقة بأكملها نحو الحرب"، مؤكدًا أن جميع أصول القوات الجوية الباكستانية آمنة ولم يلحق بها أذى.

وفي رسالة قوية إلى نيودلهي، حذر المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني من أن باكستان سترد في الوقت المناسب. وحذر قائلًا: "انتظروا ردنا".

ويشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحًا في منطقة بهالجام بإقليم جامو وكشمير، في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.

وتتهم الهند، باكستان بالوقوف وراء "الهجوم الإرهابي" في منطقة بهالجام بإقليم جامو وكشمير، فيما تنفي إسلام آباد تورطها في الهجوم، كما دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى إجراء تحقيق دولي حول الهجوم.

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