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كلاكيت تاني مرة، حريق جديد يلتهم شونة كتان في نفس اليوم بالغربية (فيديو)

كلاكيت تاني مرة في
كلاكيت تاني مرة في نفس اليوم بالغربية.. حريق جديد يلتهم شونة

شهدت محافظة الغربية، اليوم، حادث حريق جديد هو الثاني من نوعه خلال يوم واحد، حيث اندلعت النيران في شونة كتان كبيرة تقع بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتي، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

 

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وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق هائل بشونة كتان مكشوفة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة أو الأراضي الزراعية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، بعد جهود استمرت لساعات، من إخماد النيران، بينما لا تزال أعمال التبريد جارية. 

 

ولم يسفر الحريق حتى الآن عن وقوع إصابات بشرية، إلا أن الخسائر المادية كانت فادحة، حيث التهمت النيران كميات كبيرة من الكتان المخزن.

 

وكانت محافظة الغربية قد شهدت ظهر اليوم أيضا حريق بقرية العزيزية بحظيرة مواشٍ وامتد لعدد من شون الكتان وتم السيطرة بعد 3 ساعات من النشوب.

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