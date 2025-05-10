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خارج الحدود

الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني

الطيران المدني في
الطيران المدني في الهند، فيتو

أفادت صحيفة تايمز أوف إنديا، نقلًا عن المديرية العامة للطيران المدني في الهند بأن السلطات أوقفت العمل في 32 مطارًا من المطارات المدنية حتى 15 مايو.


وجاء في مقالة الصحيفة: "ستبقى هذه المطارات الـ 32 مغلقة مؤقتًا أمام الرحلات المدنية حتى الساعة 5:29 (7:59 بتوقيت موسكو) من يوم 15 مايو".

يوم الجمعة أفادت وكالة ANI للأنباء بأن عدة مدن في ولايتي البنجاب وراجاستان الهنديتين، اللتين تقعان على الحدود مع باكستان، تعرضت لهجمات بطائرات بدون طيار قدمت من باكستان.

ووفقا للوكالة، تم تسجيل انقطاعات للتيار الكهربائي وسماع أصوات صفارات الإنذار وانفجارات في مدينتي جيسالمير في ولاية راجستان وباثانكوت في البنجاب.

ووفق الوكالة، تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في مدينة أمريتسار المقدسة لدى السيخ لأول مرة منذ التصعيد الحالي للتوترات بين الهند وباكستان. 

وفي مدينة فيروزبور في البنجاب، ضربت طائرة بدون طيار أحد المباني السكنية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وقبل ذلك، استهدفت طائرات بدون طيار بهجماتها عدة مدن في إقليم جامو وكشمير الهندي على طول خط التماس مع باكستان.

تدهورت العلاقات الهندية الباكستانية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل في باهالجام في إقليم جامو وكشمير الهندي، والذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي واحد.

وقالت الهند إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز المخابرات الباكستاني في الهجوم الذي نفذته جماعة لشكر طيبة الإرهابية. وفرضت نيودلهي وإسلام آباد قيودا متبادلة، وعلقتا الاتفاقيات الثنائية، وأغلقتا المجال الجوي لكل منهما أمام الطائرات.

في ليلة السابع من مايو، أطلقت القوات المسلحة الهندية عملية "سيندور"، حيث ضربت تسعة أهداف في باكستان وفي الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير وذكرت أنها كانت تستخدم كمقرات للإرهابيين.

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