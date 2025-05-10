حريق هائل يلتهم حظيرة ماشية بالمنيا ونفوق عدد كبير من الأغنام

اندلع حريق هائل في حظيرة مواشي ومزرعة بقرية برمشا التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، مما أسفر عن نفوق عدد كبير من رأس من الأغنام و6 أشجار نخيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بـ حظيرة ماشية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول الحريق، الذي نتج عن قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة.

حريق بـ حظيرة ماشية بالمنيا

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من إخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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