عبد الباسط يغرد منفردا، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى التحريم/ القدر 30 ق.



53: 18 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المؤمنون 45 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 45 ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سور الفتح/ الرحمن/ الغاشية/ الفجر 44 ق.



03:08 (قبل الفجر) للشيخ / عبد الرحمن الدروى وما تيسرمن سورة الزمر 30ق



وتبدأ تلاوات المصحف المرتل ليوم السبت:

الساعة / 06:00 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الأنعام - الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 08:54 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 27 ق .



الساعة / 10:00 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق



/ الساعة 10:45 تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة / 29 ق



الساعة / 11:19 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الأنفال - أول التوبة ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة 13:31 تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة التوبة 29 ق .



الساعة / 15:08 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور التوبة أول يونس ومدة التلاوة / 29 ق



الساعة / 17:19 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى يونس وهود - ومدة التلاوة / 30 ق



الساعة / 17:51 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة / 29 ق



الساعة / 01:00 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى هود - يوسف ومدة التلاوة / 29 ق



الساعة / 02:36 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى يوسف - الرعد ومدة التلاوة / 29 ق



الساعة / 05:23 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى إبراهيم - الحجر ومدة التلاوة / 31 ق



وتستكمل قراءات المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية ورش في الساعة 21:26 - والتلاوة من آية 58 من سورة البقرة الى الآية 101 تسبقها تقدمة للشيخ/ محمود برانق ومدة التلاوة 24ق





أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة 01:53 تلاوة الشيخ أحمد محمد عامر / من الآية 24 من سورة النحل وحتى الآية 110 من سورة النحل / 28 ق

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