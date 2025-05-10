السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبد الباسط يغرد منفردا، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورتى التحريم/  القدر 30 ق.


53: 18 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المؤمنون 45 ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  أبو العينين شعيشع  وما تيسر من سورة آل عمران 45 ق.


24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سور الفتح/ الرحمن/ الغاشية/ الفجر  44 ق.


03:08 (قبل الفجر) للشيخ / عبد الرحمن الدروى وما تيسرمن سورة الزمر 30ق
 

وتبدأ  تلاوات المصحف المرتل ليوم السبت:

 الساعة / 06:00 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الأنعام - الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق.


الساعة / 08:54 / تلاوة الشيخ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 27  ق .


الساعة / 10:00 / تلاوة الشيخ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30  ق 


/ الساعة 10:45  تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى   الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة / 29  ق 


الساعة / 11:19 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى  الأنفال - أول التوبة ومدة التلاوة / 29  ق.

 
الساعة 13:31 تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة  التوبة  29  ق .


الساعة / 15:08 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور التوبة أول يونس ومدة التلاوة / 29  ق 


الساعة / 17:19 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى  يونس وهود - ومدة التلاوة / 30  ق 


الساعة / 17:51 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة   هود ومدة التلاوة / 29  ق 


الساعة / 01:00 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى   هود - يوسف ومدة التلاوة / 29  ق 


الساعة / 02:36 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى    يوسف - الرعد ومدة التلاوة / 29  ق 


الساعة / 05:23 / تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى   إبراهيم - الحجر ومدة التلاوة / 31  ق 

وتستكمل قراءات المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية ورش في الساعة 21:26 - والتلاوة من آية 58 من سورة البقرة الى الآية 101 تسبقها تقدمة للشيخ/ محمود برانق ومدة التلاوة  24ق



أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة 01:53  تلاوة الشيخ أحمد محمد عامر / من الآية 24  من سورة النحل وحتى الآية 110 من سورة النحل /  28  ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن أبوالعينين شعيشع تلاوات إذاعة القرأن الكريم خريطة التلاوات عبدالباسط عبدالصمد عبد الباسط عبد الصمد

الأكثر قراءة

بلاغ مفاجئ كشف القصة، زوجة تخفي جثة زوجها بمشاركة ابنها منذ 8 سنوات بالإسكندرية

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، التفاح البلدي بـ 35 والمانجو 50 جنيها

ردا على "البنيان المرصوص"، الهند تمطر مدينة لاهور الباكستانية بوابل من الصواريخ (فيديو)

كنت عايشة معاهم، سوزان نجم الدين توجه رسالة غير مباشرة إلى محمد محمود عبد العزيز بعد أزمة بوسي شلبي

زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس أمام طفليهما في العبور

اليوم، محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة بسبب حقنة فيلر

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب

بعد 12 ساعة، السيطرة على حريق شونة الكتان بشبراملس في الغربية، و20 صورة ترصد ما حدث

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأب القدوة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية